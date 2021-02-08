Политика

12:42 08.02.2021

Байден продолжит поддерживать Украину - временная поверенная по делам США

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Байден продолжит поддерживать Украину - временная поверенная по делам США

Президент США Джо Байден продолжит поддерживать Украину, как это делает американский Конгресс, заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

"Конгресс США всегда имел очень серьезную двухпартийную поддержку Украины, и это будет продолжаться во времена новой администрации. Президент Байден уже заявлял, что он является серьезным сторонником Украины, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, и он будет поддерживать Украину, так же, как это делал Конгресс Соединенных Штатов", - сказала она на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

Теги: #украина #байден
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