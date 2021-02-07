Президент Литвы считает закрепление в Конституции Украины движение в ЕС и НАТО историческим решением

Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в украинском Основном законе.

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины!", - написал президент Литвы в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Он пожелал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Украине оставаться сильными на этом пути.

Как сообщалось, 7 февраля 2019г Верховная Рада приняла инициированный тогдашним президентом Украины Петром Порошенко закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)". За такое решение проголосовали 334 народных депутата при 300 минимально необходимых для поддержки такого решения.