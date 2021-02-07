Кулеба: Белорусы должны иметь право решать свое будущее

Украина солидарна с белорусским народом в его стремлении построить независимую и демократическую Беларусь, заявляет глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Белорусы должны иметь право решать свое будущее. #StandWithBelarus", - написал Кулеба в своем аккауте в Твиттер в воскресенье.