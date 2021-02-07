Политика

12:59 07.02.2021

Кулеба: Белорусы должны иметь право решать свое будущее

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Кулеба: Белорусы должны иметь право решать свое будущее

 Украина солидарна с белорусским народом в его стремлении построить независимую и демократическую Беларусь, заявляет глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Белорусы должны иметь право решать свое будущее. #StandWithBelarus", - написал Кулеба в своем аккауте в Твиттер в воскресенье.

 

Теги: #кулеба #белорусь
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