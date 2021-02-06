Нетаньяху назвал решение МУС по палестинскому вопросу "чистым антисемитизмом"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал решение Международного уголовного суда (МУС), который счел, что его юрисдикция распространяется на палестинские территории, сообщают в субботу западные СМИ.

"Как премьер-министр Израиля, я могу заверить вас в следующем: мы будем всеми силами бороться с этим извращением правосудия. Это чистый антисемитизм", - сказал Нетаньяху.

Накануне МУС постановил, что его юрисдикция распространяется на сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а значит, он может начать расследование о возможных военных преступлениях израильских военных на этих территориях.

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази ранее заявил, что МУС не может проводить такие расследования и что это решение превращает МУС в "политический инструмент в руках антиизраильской пропаганды", отмечает Jerusalem Post.

В Вашингтоне также заявили, что не согласны с решением МУС, поскольку "Израиль не является государством-участником Римского статута", а палестинцы не могут считаться "суверенным государством, а значит, у них нет права участвовать в качестве государства в организациях, конференциях, и в том числе в МУС".