Политика

07:11 06.02.2021

Байден предложил лишить Трампа допуска к брифингам разведки

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Байден предложил лишить Трампа допуска к брифингам разведки

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп должен быть отстранен от брифингов, которые разведка регулярно проводит для руководства.

"Я думаю, что нет", - сказал Байден в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос ведущего, должен ли Трамп иметь к брифингам доступ.

Президент пояснил, что это связано с "его (Трампа - ИФ) странным поведением и не связано с бунтом (штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января - ИФ)".

На вопрос, что его больше всего беспокоит, если Трамп продолжит получать секретную информацию, Байден ответил: "Я бы предпочел не строить догадок вслух. Я просто думаю, что нет никакой необходимости ему иметь это... разведывательные брифинги. Что толку давать ему разведывательный инструктаж? Какое влияние он вообще оказывает, кроме того, что может оступиться и что-то рассказать?".

Бывшие президенты США традиционно получают некоторые разведывательные брифинги даже после того, как покинули свой пост.

Ранее Белый дом заявил, что вопрос о лишении Трампа брифингов находится на рассмотрении.

Теги: #президент #сша #трамп #брифинг
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