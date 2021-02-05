Политика

20:22 05.02.2021

Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, высланных РФ из страны - МИД

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Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, высланных РФ из страны - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия накануне выслала из страны за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам. Решение России противоречит Венской конвенции и является еще одним примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву", - сказано в сообщении МИД Украины на странице в Twitter.

Как сообщалось, в МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель в связи с высылкой немецкого дипломата из РФ напомнила, что ФРГ сохраняет за собой право расширить санкции против этой страны.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета в РФ 17 января.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

 

Теги: #рф #украина #дипломаты #навальный
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