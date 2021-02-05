Депутаты Харьковского горсовета обжалуют избрание Терехова секретарем

Депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах (оба - "Блок Светличной Разом") подали в Окружной административный суд иск с требованием признать противоправным и отменить решение об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова.

"Наш главный аргумент заключается в том, что поскольку Геннадий Кернес не принимал присягу и не вступил в полномочия городского головы, он не мог подавать представление на избрание Терехова секретарем горсовета", - сказал Черняк корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что в качестве третьих лиц в иске указаны секретарь горсовета Игорь Терехов и глава городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

"Мы считаем, что она (Мозговая - ИФ) не имела права заявлять, что Кернес не должен приносить присягу, поэтому она указана в качестве третьего лица", - сказал Черняк.

Как сообщалось, 9 декабря 2020 года состоялась первая сессия Харьковского городского совета VIII созыва. Геннадий Кернес, признанный избранным городским головой, на сессии отсутствовал, поскольку находился в берлинской клинике "Шарите".

Информируя о результатах выборов городского головы на сессии, Мозговая заявила, что Кернес не должен вновь принимать присягу.

"Согласно ст.42 закона Украины "О местном самоуправлении" новоизбранный городской голова приносит присягу в соответствии с законом Украины "О службе в органах местного самоуправления", ч.6 ст.11 которой указывает, что присягу приносит только лицо, которое впервые было избрано на должность сельского, поселкового, городского головы. В то же время Кернес Геннадий Адольфович избранный городским головой не в первый раз и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. В соответствии с указанными выше законами Кернес Геннадий Адольфович с этого момента получает полномочия Харьковского городского головы", - сказала Мозговая.

В тот же день секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, ранее занимавший должность первого заместителя городского головы. За него проголосовали 75 депутатов. Списочная численность горсовета - 84 человека.