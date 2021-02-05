Политика

10:23 05.02.2021

Послы G7 обсудили с Разумковым судебную реформу и борьбу с коррупцией

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Послы G7 обсудили с Разумковым судебную реформу и борьбу с коррупцией

Послы стран "Большой семерки" (G7) в ходе встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым обсудили вопросы проведения комплексной судебной реформы и усиления антикоррупционных институтов в Украине.

"На встрече с Дмитрием Разумковым послы G7 были рады услышать о планах Верховной Рады по поддержке реформ в этом году. Они подчеркнули важность и непременность комплексной судебной реформы, которая также охватывает Высший совет правосудия, для развития Украины ", - сообщается на странице послов стран G7 в Украине в Twitter в пятницу.

"Послы подчеркнули необходимость усиления антикоррупционных институтов и мероприятий. Они высоко оценили положительные шаги в вопросе реформы Службы безопасности Украины и выразили надежду на их завершение и внедрение для повышения стойкости Украины", - говорится в сообщении.

 

Теги: #g7 #разумков
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