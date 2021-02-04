Политика

19:41 04.02.2021

Указ президента о санкциях к телеканалам обжалован в Верховном суде

1 мин читать

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам "112 Украина", Newsone и ZIK, обжалован в Верховном суде.

"Сегодня, 4 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два иска граждан, оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 №43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно приложению 2 к решению СНБО применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов", - сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - № 9901/22/21, № 9901/23/21.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

Теги: #тв #санкции #обжалование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 04.02.2021
Кабмин освободил туруслуги от санкций за задержку возврата валютной выручки в связи с пандемией

Кабмин освободил туруслуги от санкций за задержку возврата валютной выручки в связи с пандемией

17:56 04.02.2021
Послы G7 согласны с необходимостью бороться с дезинформацией в Украине – встреча с Зеленским

Послы G7 согласны с необходимостью бороться с дезинформацией в Украине – встреча с Зеленским

17:35 04.02.2021
ОПЗЖ запускает процедуру импичмента президента Зеленского – решение съезда

ОПЗЖ запускает процедуру импичмента президента Зеленского – решение съезда

16:16 04.02.2021
Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

15:47 04.02.2021
В Киеве пикетировали телеканал "НАШ", требуя его закрытия

В Киеве пикетировали телеканал "НАШ", требуя его закрытия

15:27 04.02.2021
Данилов призвал журналистские организации не давать поверхностных оценок из-за санкций против трех телеканалов

Данилов призвал журналистские организации не давать поверхностных оценок из-за санкций против трех телеканалов

09:53 04.02.2021
Посол Великобритании в Украине приветствовала введение санкций против NewsOne, ZIK, "112 Украина"

Посол Великобритании в Украине приветствовала введение санкций против NewsOne, ZIK, "112 Украина"

09:32 04.02.2021
Канада поддерживает применение Украиной санкций против "NewsOne", "ZIK", "112 Украина"- посольство

Канада поддерживает применение Украиной санкций против "NewsOne", "ZIK", "112 Украина"- посольство

18:17 03.02.2021
МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

18:05 03.02.2021
Данилов о санкциях СНБО против телеканалов: Кто сказал, что эти люди не подконтрольны иностранному государству?

Данилов о санкциях СНБО против телеканалов: Кто сказал, что эти люди не подконтрольны иностранному государству?

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инициативой импичмента ОПЗЖ пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис в Украине – пресс-секретарь Зеленского

Послы G7 согласны с необходимостью бороться с дезинформацией в Украине – встреча с Зеленским

ОПЗЖ запускает процедуру импичмента президента Зеленского – решение съезда

Зеленский возглавляет президентский рейтинг, но его отставки уже хочет половина украинцев - опрос

Посол Великобритании в Украине приветствовала введение санкций против NewsOne, ZIK, "112 Украина"

ПОСЛЕДНЕЕ

Инициативой импичмента ОПЗЖ пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис в Украине – пресс-секретарь Зеленского

ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

Почти две трети украинцев поддерживают идею роспуска и перевыборов Рады – опрос

Зеленский возглавляет президентский рейтинг, но его отставки уже хочет половина украинцев - опрос

Рада намерена усилить ответственность за незаконное выселение из жилья

Байден хочет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей - Белый дом

Президенты Южной Кореи и США договорились совершенствовать альянс двух стран

Зеленский разъяснил послам стран G7 и Евросоюза причины введения санкций против отдельных СМИ

В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу - Зеленский на встрече с руководителями ведущих телеканалов

Депутат "Слуги народа" отрицает планы фракции уволить вице-премьера Уруского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА