Политика

19:30 04.02.2021

Инициативой импичмента ОПЗЖ пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис в Украине – пресс-секретарь Зеленского

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Инициативой импичмента ОПЗЖ пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис в Украине – пресс-секретарь Зеленского

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" использует тему импичмента главы государства с целью спасения активов одного из своих руководителей, а также чтобы спровоцировать внутренний кризис в стране, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, характерно для идеологии этой партии", - написала Мендель на своей странице в Facebook в четверг.

Она назвала импичмент "чисто пропагандистской инициативой, рассчитанной на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества". При этом пресс-секретарь президента напомнила, что "решение закрыть пропагандистские медиаплатформы - коллегиальное и широко поддержано украинским обществом".

"Было предсказуемо, что ОПЗЖ пытаться спасти активы одного из соруководителей этой политической структуры… Поэтому расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителя этой политической структуры… Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса - спасения активов одного человека", - резюмировала Мендель.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к народному депутату Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

 

Теги: #президент #опзж #импичмент
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