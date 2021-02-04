ОПЗЖ запускает процедуру импичмента президента Зеленского – решение съезда

Съезд партии "Оппозиционной платформы – за жизнь" поручил своей фракции в Верховной Раде начать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы, делегаты XXIV съезда политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"… постановили: депутатской фракции… "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента", - говорится в резолюции съезда, обнародованной на сайте политической силы в четверг.

В резолюции отмечается, что ОПЗЖ осуждает действия Зеленского, который своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против народного депутата, члена политсовета партии Тараса Козака и заблокировал работу трех телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. ОПЗЖ считает действия главы украинского государства антиконституционными и противоправными.

Съезд ОПЗЖ также поручил своим областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".