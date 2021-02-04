ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

Евросоюз не отдает предпочтения ни российскому газу, ни американскому СПГ, Брюсселю в первую очередь важен хорошо отрегулированный и прозрачный рынок газа, заявил в интервью "Интерфаксу" высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"ЕС не отдает предпочтения одному или другому типу газа, а как покупатель в первую очередь заинтересован в хорошо отрегулированном и прозрачном рынке, то есть и в трубопроводном газе, и в СПГ", - сказал Боррель, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Евросоюзе американский СПГ в качестве альтернативы российскому трубопроводному газу.

По его словам, "реальным конкурентом природному газу является мир без использования ископаемых источников энергии, что нужно для борьбы с изменением климата во всем мире и что должно являться нашей истинной целью".

"Таким образом, наши отношения с Россией в области энергетики в будущем должны быть сконцентрированы на энергетическом переходе. А природный газ сыграет ключевую роль в этом переходе", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Отвечая на просьбу прокомментировать попытки США сорвать, в том числе и путем экстерриториальных санкций, завершение строительства газопровода "Северный поток-2", Боррель напомнил: "ЕС выступает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, осуществляющих законную длительность".

Кроме того, отвечая на вопрос о том, может ли ЕС помешать строительству и работе газопровода, Боррель подчеркнул, что "Северной поток-2" - не общеевропейский проект".

"Решение о строительстве этого трубопровода должны принимать страны-члены ЕС, участвующие в этом проекте. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы трубопровод соответствовал применяемому законодательству ЕС", - заявил глава европейской дипломатии.