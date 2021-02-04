Политика

11:27 04.02.2021

Почти две трети украинцев поддерживают идею роспуска и перевыборов Рады – опрос

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Почти две трети украинцев поддерживают идею роспуска и перевыборов Рады – опрос

Почти две трети украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале февраля.

Так, по итогам проведенного 2-3 февраля опроса социологи отмечают, что идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают - 30%. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58 до 63%.

При этом в парламентском рейтинге лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%) и "Слуга народа" (18,6%). За партию "Европейская солидарность" - 15,2%, партию "Батькивщина" - 12,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, Радикальную партию - 4,7%, партию "Сила и честь" - 4,5%, "За майбутне"- 4,4%, партию "Голос" - 3,5%, партию Шария - 3,4%, партию "Свобода" - 3,1%, партию УДАР Виталия Кличко - 2,4%, "Наш край" - 1,4%.

Помимо этого, почти две трети опрошенных украинцев – 62%, поддерживают отставку правительства и назначение нового Кабмина, не поддерживают - 29%. В течение последних двух месяцев поддержка идеи отставки и избрания нового Кабмина выросла с 60 до 62%.

Принятие закона Украины "О всеукраинском референдуме" поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают - 28%, не определились - 14%.

Инициативу по предоставлению гражданам Украины законодательного права на частное владение огнестрельным оружием поддерживают 23%, не поддерживают - 75%.

89% поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. 10% - против. При этом 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины, 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% - на президента.

Аудитория социсследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021г.

Теги: #опрос #рада #рейтинг
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