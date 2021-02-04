Политика

11:17 04.02.2021

Зеленский возглавляет президентский рейтинг, но его отставки уже хочет половина украинцев - опрос

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Зеленский возглавляет президентский рейтинг, но его отставки уже хочет половина украинцев - опрос

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать, однако он все еще лидер электоральных симпатий в стране, показали результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале февраля.

Так, по итогам проведенного 2-3 февраля соцопроса социологи отмечают, что президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором. За лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 17,1%, за пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - 16,4%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко -12,3%.

Лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,5% опрошенных, экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана". Владимира Гройсмана - 4,3%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,0%, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 3,2%, шоумена Сергея Притулу - 3,1%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока- 2,1%, мэра Киева Виталия Кличко - 1,1%.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с Порошенко - 56% против 44%. В паре с Бойко - 60% против 40%, с Тимошенко 55% против 45%. В возможной паре Бойко и Порошенко - паритет: 51% на 49%.

Также социологи отмечают, что идею отставки Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных президентских выборов возросла - с 39 до 50%.

Помимо этого, по данным социологов, 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 17% - в правильном. 10% - не определились.

Аудитория социсследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021г.

Теги: #президент #соцопрос #рейтинг
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