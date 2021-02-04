Посол Великобритании в Украине приветствовала введение санкций против NewsOne, ZIK, "112 Украина"

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что приветствует решительные действия президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб стране.

"Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа в Украине", - написала Симмонс в Twitter в четверг.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".