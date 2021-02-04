Политика

09:48 04.02.2021

Рада намерена усилить ответственность за незаконное выселение из жилья

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Рада намерена усилить ответственность за незаконное выселение из жилья

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4333 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, предполагающие усиление ответственности за незаконное выселение из жилья.

За документ в первом чтении проголосовали 330 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить уголовную ответственность за выселение из жилья по предварительному сговору лиц, служебным лицом или с применением насилия.

По данным авторов документа, за последние годы наблюдается рост преступлений, связанных с нарушением неприкосновенности жилья: в 2019 было зарегистрировано 4,4 тыс. таких правонарушений, что на четверть больше, чем в 2018 году.

Теги: #недвижимость #законопроект #рада
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