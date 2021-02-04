Канада поддерживает применение Украиной санкций против "NewsOne", "ZIK", "112 Украина"- посольство

Канада поддерживает применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы, заявило посольство Канады в Украине.

"Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы", - говорится в сообщении посольства в Facebook в четверг.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".