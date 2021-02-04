Президенты Южной Кореи и США договорились совершенствовать альянс двух стран

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом договорились о дальнейшем совершенствовании альянса двух стран, сотрудничестве во имя мира на Корейском полуострове и решении глобальных проблем.

"У меня только что был отличный разговор с президентом Джо Байденом. Я приветствовал "возвращение Америки" в разгар растущих глобальных проблем, таких как COVID-19, изменение климата и экономическая поляризация", - написал Мун Чжэ Ин в твиттере.

Он отметил, что в ходе разговора два лидера "обязались продолжить модернизацию альянса Республика Корея - США, который основан на общих ценностях".

"Мы всегда будем вместе работать во имя мира на Корейском полуострове и решать глобальные проблемы", - добавил президент Республики Корея.

Данный разговор двух президентов стал первым с момента инаугурации Байдена. Предыдущий телефонный разговор Мун Чжэ Ина и Байдена состоялся 12 ноября после победы демократа на президентских выборах.