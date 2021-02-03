Политика

21:16 03.02.2021

Зеленский разъяснил послам стран G7 и Евросоюза причины введения санкций против отдельных СМИ

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Зеленский разъяснил послам стран G7 и Евросоюза причины введения санкций против отдельных СМИ

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза в Украине в среду состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества Украины с международными партнерами, внедрение ключевых реформ в Украинском государстве и мирного урегулирования на Донбассе.

Как сообщает Офис президента, Зеленский отметил, что со времени последней встречи в таком формате в прошлом году в Украине прошел ряд событий, которые угрожают государственному строю, и были приняты решительные шаги для преодоления этих вызовов. В частности, глава государства сообщил иностранным дипломатам о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

"Хочу отметить работу Службы безопасности Украины именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве. Санкции против средств массовой информации - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Было акцентировано, что телеканалы, в отношении которых были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграции и продвижение гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в стране.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что санкции в отношении некоторых СМИ были введены на основе серьезных доказательств. "Свобода слова, свобода работы журналистов была и остается приоритетом для Украинского государства", - отметил Ермак.

Президент Украины отметил, что свободе слова в государстве ничего не угрожает.

"В Украине едва ли не самая большая в регионе концентрация свободных вещателей и медиа", - отметил Зеленский и добавил, что украинская власть будет действовать исключительно по закону.

Особое внимание во время встречи было уделено судебной реформе и урегулированию ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного суда Украины. Глава государства сообщил о дальнейших шагах по реформированию судебной ветви власти и подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы.

По словам Зеленского, в среду состоится рабочая презентация всей судебной реформы.

"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов, и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", - констатировал он.

Глава государства представил ключевые достижения Украины во внедрении реформ. В частности, отметил важную роль закона о реформировании СБУ, который стал шагом вперед на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО. Реформа СБУ также создает предпосылки для дальнейшего прогресса в направлении либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине, отметил он.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно ситуации безопасности в Донбассе и ходе переговоров по мирному урегулированию.

Теги: #g7 #ес #послы
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