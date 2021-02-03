Депутат "Слуги народа" отрицает планы фракции уволить вице-премьера Уруского

Народный депутат Александр Качура опроверг информацию коллеги по правящей фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи о намерении уволить вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

"Наша позиция фракции по сбору подписей об отставке Уруского Олега Семеновича следующая: мы не собираемся на сегодняшний день отправлять вице-премьер-министра в отставку. Нет такой позиции. Мы будем обсуждать это однозначно на заседании", – сказал он с трибуны парламента в среду.

Днем ранее Наталуха подверг критике Минстратегпром за якобы нежелание уволить руководящего 17 лет госпредприятием "Арсенал" Игоря Волощука, на защиту которого встал судья Вовк. Как утверждает глава комитета, тот "распродал и отстранил незаконно 42 тыс. кв. м имущества завода и не менее 6 га в центре Киева, количество работников с 2004 года сократилось с 2,5 тыс. до 206 человек.

Наталуха расценил объявленный Минстратегпромом конкурс на главу Государственного космического агентства (ГКАУ) как попытку "прикрыть своих старых и бывших коллег", а также в целом подверг критике министерство и вице-премьера за слабое внимание к космической отрясли.

В свою очередь в Минстратегпроме назвали информацию Наталухи искаженной и неправдивой и заявили, что только с созданием министерства началось возрождение космической отрасли. В частности, в январе этого года правительство одобрило концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы и на очереди принятие соответствующей государственной программы.

В отношении ГП "Арсенал" Минстратегпром сообщил о получении 19 января этого года от Секретариата Кабмина письма ГКАУ от 14 января о рассмотрении предложения о согласовании освобождения Волощука с должности директора предприятия со сроком выполнения до 22 февраля 2021 года. "Сейчас руководство Минстратегпрома изучает основания освобождения данного лица и в ближайшее будет принято соответствующее решение", – говорится в сообщении ведомства.

По его мнению, заявление Наталухи может быть попыткой срыва конкурсного отбора главы ГКАУ, начатого 27 января, в котором сейчас продолжается отбор кандидатур.

В Минстратегпроме добавили, что деятельность предыдущего руководства ГКАУ привела к росту просроченной задолженности с 16,2% до 25,6% и чистого убытка за 9 мес. 2020 года к 9 мес. 2019-го в 23 раза – до 1,04 млрд грн. В то же время реализации продукции упала на 53,2% – до 1,64 млрд грн, в том числе экспорт – почти втрое, до 843,1 млн грн, а валовое производство – на 25,7%, до 2,17 млрд грн

Качура заявил о своей поддержке Уруского и готовности собрать подписи других депутатов, так как считает его способным провести необходимые трансформации отрасли.

За защитой вице-премьера к президенту Украины обратились и Ассоциация предприятий авиапромышленности Украины "Укравиапром" с Профсоюзом авиастроителей Украины. По их мнению, за полгода со дня образования Минстратегпрома и назначения Уруского противниками возрождения отечественной промышленности было создано немало искусственных преград.