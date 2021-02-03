Политика

18:33 03.02.2021

Стефанчук анонсировал закон об отзыве нардепов

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Стефанчук анонсировал закон об отзыве нардепов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал закон об отзыве народных депутатов Украины, сообщает секретариат первого вице-спикера в среду.

"Мы работаем над целым рядом законопроектов по народовластия. Прежде всего, это законопроекты, касающиеся местных референдумов и электронных петиций. Далее выработаем проекты законов по вопросам, которые называются "recalls": мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины", - сказал Стефанчук во время интервью с шеф-редактором издания LB.UA.

По его словам, для получения возможности отзыва народных депутатов народом, нужно внести определенные изменения в Конституцию. Сейчас основанием для лишения депутатского мандата является приговор по уголовному делу, в частности, "кнопкодавство", а президент Украины Владимир Зеленский хочет внести в этот список еще и прогулы.

Стефанчук также рассказал, что проектов законов в сферах европейской и евроатлантической интеграции, требующих первоочередного рассмотрения Верховной Радой, насчитывается почти 40: 26 готовы к первому чтению, три – ко второму, восемь требуют доработки и один снят с рассмотрения.

Первый вице-спикер также напомнил, что парламент с сентября 2020 года уже принял ряд важных для евроинтеграции законопроектов, а также напомнил об инициативе в Верховной Раде определять т.н. "дни Европейского союза".

 

Теги: #законопроект #отзыв #депутаты
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