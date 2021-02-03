Украинская делегация хочет ежегодно обжаловать полномочия российской стороны в ПАСЕ - нардеп Ясько

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена и в дальнейшем ежегодно обжаловать полномочия российской стороны в ПАСЕ: до освобождения украинских территорий и восстановления границ, заявила член делегации Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа").

"На январской сессии ПАСЕ традиционно украинская делегация начала свою работу с обжалования полномочий Российской Федерации. Так будет ежегодно, до тех пор, пока украинские территории не будут освобождены от российских танков, пока не будут восстановлены украинские границы и территориальная целостность. Мы будем поднимать этот вопрос, как бы это не нравилось нашим восточным соседям, нашим восточным агрессорам", - заявила депутат на брифинге в среду.

Ясько ранее возглавляла делегацию Украины в ПАСЕ.