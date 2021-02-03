Политика

10:21 03.02.2021

ОПЗЖ инициирует импичмент президента Зеленского - Рабинович

1 мин читать
ОПЗЖ инициирует импичмент президента Зеленского - Рабинович

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил народный депутат, сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Сегодня впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала... Существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги... Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной", - сказал Рабинович, выступая с трибуны Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Теги: #опзж #инициатива #импичмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 03.02.2021
ОПЗЖ обжалует решение о введении санкций против "112 Украина", ZIK и NewsOne - Бойко

ОПЗЖ обжалует решение о введении санкций против "112 Украина", ZIK и NewsOne - Бойко

07:06 28.01.2021
Трамп может представить письменные показания в свою защиту на судебном процессе по импичменту в Сенате

Трамп может представить письменные показания в свою защиту на судебном процессе по импичменту в Сенате

00:17 27.01.2021
Сенат отказался признавать импичмент Трампа неконституционным

Сенат отказался признавать импичмент Трампа неконституционным

12:26 26.01.2021
ОПЗЖ не будет поддерживать законопроект о референдуме

ОПЗЖ не будет поддерживать законопроект о референдуме

04:05 26.01.2021
Байден поддерживает судебный процесс по импичменту Трампу в Сенате США

Байден поддерживает судебный процесс по импичменту Трампу в Сенате США

03:43 26.01.2021
Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США

Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США

23:11 24.01.2021
Сенат приступает к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа

Сенат приступает к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа

09:22 23.01.2021
Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля - лидер демократического большинства Сената США

Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля - лидер демократического большинства Сената США

18:35 22.01.2021
Для деоккупированных территорий необходимо принимать новый закон о люстрации на основе и по стандартам ООН

Для деоккупированных территорий необходимо принимать новый закон о люстрации на основе и по стандартам ООН

15:22 22.01.2021
Народные депутаты предлагают приравнять статус военных капелланов к военнослужащим

Народные депутаты предлагают приравнять статус военных капелланов к военнослужащим

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины получило от Китая ноту в связи с введением санкций против китайских акционеров "Мотор-Сич"

Арахамия не исключил возможности создания парламентской коалиции с "Батькивщиной"

Дубинский заявляет, что поддержавшие его депутаты не будут выходить из фракции "Слуга народа"

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - нардеп Гетманцев

Зеленский: все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать перед законом

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Италии предложит экономисту Драги сформировать новое правительство

Сенатор США представит законопроект о санкциях в связи с ситуацией с Навальным

Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заявили, что намерены бороться за право быть в эфире

Телеканалы "пула Медведчука" использовались как инструмент пропаганды против Украины

Кулеба: Россию необходимо заставить уважать права человека и свободы

Лондон призывает освободить Навального

МИД Украины получило от Китая ноту в связи с введением санкций против китайских акционеров "Мотор-Сич"

В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского

Арахамия не исключил возможности создания парламентской коалиции с "Батькивщиной"

Арахамия во вторник отправит письмо Разумкову об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА