Политика

09:22 03.02.2021

Президент Италии предложит экономисту Драги сформировать новое правительство

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Президент Италии предложит экономисту Драги сформировать новое правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла планирует в среду поручить бывшему главе ЕЦБ Марио Драги сформировать правительство страны, сообщают СМИ.

На такой шаг Маттарелла решил пойти из-за кризиса в правящей коалиции, который привёл к отставке премьера Италии Джузеппе Конте. На прошлой неделе Маттарелла поручил спикеру Палаты депутатов парламента Роберто Фико провести консультации и определить, можно ли преодолеть разногласия в коалиции и сформировать такое правительство, которое сможет рассчитывать на поддержку стабильного большинства в парламенте. При этом рассматривался как вариант с Конте во главе совета министров, так и вариант, при котором премьером стал бы кто-то другой.

В итоге Фико во вторник вечером доложил Маттарелле, что не смог найти вариант, при котором сохранилась бы правящая коалиция из левых партий и движения "5 звёзд".

Маттарелла в обращении к согражданам пояснил, что не считает правильным проводить сейчас досрочные выборы в парламент, так как в настоящее время Италия переживает очередную волну коронавируса, а также вызванные пандемией большие экономические трудности. Президент подчеркнул, что в Италии процесс предвыборной кампании и формирования коалиции после выборов обычно растягивается на месяцы. Поэтому Маттарелла в нынешней ситуации не хочет выборов и настаивает на немедленном формировании правительства для решения наиболее острых проблем Италии.

"Нам срочно требуется высококлассное правительство. Вскоре я поручу его сформировать. Этот процесс не будет иметь отношения к политике", - сказал Маттарелла. Именно для формирования такого "неполитического" совета министров президент, видимо, и выбрал Драги: экономиста, а не политика.

При этом Маттарелла призвал все политические силы Италии поддержать будущее правительство.

"Считаю нужным призвать все представленные в парламенте политические силы: нужно выразить доверие следующему правительству. Оно должно быть высокого класса и без связей с теми или иными политическими течениями", - подытожил Маттарелла.

Теги: #италия #правительство
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