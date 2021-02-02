Политика

23:46 02.02.2021

Телеканалы "пула Медведчука" использовались как инструмент пропаганды против Украины

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Телеканалы "пула Медведчука" использовались как инструмент пропаганды против Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал решение о блокировке каналов т.н. "пула Медведчука" "ожидаемым и очевидным".

"И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве", - говорится в комментарии Подоляка, переданном во вторник вечером агентству "Интерфакс-Украина".

"Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", - говорится в комментарии.

"Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно - имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Всё это заслуживает оценки от государства – и такая оценка дана решением СНБО", - отмечает также Подоляк.

Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОАЗЖ Виктором Медведчуком.

Теги: #телеканалы #медведчук #пропаганда #украина
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