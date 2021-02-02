Политика

20:07 02.02.2021

Лондон призывает освободить Навального

1 мин читать
Лондон призывает освободить Навального

Власти Великобритании призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которому суд в Москве заменил условный срок на 3,5 года колонии.

"Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Рааб добавил, что приговор показывает, что "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидающихся от любого ответственного члена международного сообщества.

Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.

Теги: #навальный #британия #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:33 02.02.2021
Боррель считает приговор Навальному противоречащим принципу верховенства права

Боррель считает приговор Навальному противоречащим принципу верховенства права

21:02 02.02.2021
Навальный фактически проведет в колонии по решению суда 2 года 8 месяцев - адвокат

Навальный фактически проведет в колонии по решению суда 2 года 8 месяцев - адвокат

19:49 02.02.2021
Глава МИД ФРГ осудил приговор Навальному

Глава МИД ФРГ осудил приговор Навальному

19:38 02.02.2021
Суд отменил Навальному условный срок, ему назначено 3,5 года колонии

Суд отменил Навальному условный срок, ему назначено 3,5 года колонии

10:19 02.02.2021
Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

20:02 01.02.2021
В Англии наращивают масштабы тестирования на COVID-19 после обнаружения штамма из ЮАР

В Англии наращивают масштабы тестирования на COVID-19 после обнаружения штамма из ЮАР

13:51 01.02.2021
МИД Украины призывает мировое сообщество привлечь РФ к ответственности за насилие против своего народа и агрессию против соседних стран

МИД Украины призывает мировое сообщество привлечь РФ к ответственности за насилие против своего народа и агрессию против соседних стран

11:01 01.02.2021
МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

13:56 31.01.2021
В Москве задержана супруга оппозиционера Навального Юлия

В Москве задержана супруга оппозиционера Навального Юлия

22:16 30.01.2021
Число вакцинировавшихся от COVID-19 британцев приближается к 8 млн

Число вакцинировавшихся от COVID-19 британцев приближается к 8 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины получило от Китая ноту в связи с введением санкций против китайских акционеров "Мотор-Сич"

Арахамия не исключил возможности создания парламентской коалиции с "Батькивщиной"

Дубинский заявляет, что поддержавшие его депутаты не будут выходить из фракции "Слуга народа"

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - нардеп Гетманцев

Зеленский: все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать перед законом

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины получило от Китая ноту в связи с введением санкций против китайских акционеров "Мотор-Сич"

В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского

Арахамия не исключил возможности создания парламентской коалиции с "Батькивщиной"

Арахамия во вторник отправит письмо Разумкову об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа"

Дубинский заявляет, что поддержавшие его депутаты не будут выходить из фракции "Слуга народа"

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - нардеп Гетманцев

Зеленский: все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать перед законом

Тимошенко призывает Раду немедленно снизить цены на газ для населения

Внешнее управление - ярлык, который нам стараются навесить - Гройсман

Рада сегодня исполняет роль пожарной команды – Гройсман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА