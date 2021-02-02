Лондон призывает освободить Навального

Власти Великобритании призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которому суд в Москве заменил условный срок на 3,5 года колонии.

"Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Рааб добавил, что приговор показывает, что "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидающихся от любого ответственного члена международного сообщества.

Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.