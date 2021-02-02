МИД Украины получило от Китая ноту в связи с введением санкций против китайских акционеров "Мотор-Сич"

Министерство иностранных дел Украины получило от Китая ноту в связи с введением Украиной санкций против китайских акционеров "Мотор-Сич", сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Действительно, МИД Украины получило ноту от китайской стороны по ситуации вокруг "Мотор Сич". Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому ее содержание разглашать не можем. Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подчеркнул, что украинская сторона остается настроенной к решению всех вопросов, находящихся на повестке дня отношений Украины и Китая.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич", которые включены в санкционный список Украины.

Согласно решению СНБО и указу президента Украины Владимира Зеленского от 28 января 2021 года №29, введенные на три года санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Среди других ограничений - предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий в Украине. В перечне санкций также запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых подсанкционные лица владеют 10% и более, и аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киев в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце позапрошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа 2020 года.

Помимо этого, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США в начале января 2021 года добавило китайскую компанию Skyrizon в Список "военных конечных пользователей" (MEU), сотрудничество с которыми требует дополнительных разрешений. "Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - цитировался в релизе Минторговли США министр Уилбур Росс (Wilbur Ross).

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.