Политика

20:25 01.02.2021

Арахамия не исключил возможности создания парламентской коалиции с "Батькивщиной"

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Арахамия не исключил возможности создания парламентской коалиции с "Батькивщиной"

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией партии "Батькивщина" в Верховной Раде.

"По поводу коалиции мы (с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко - ИФ) ничего не обсуждали, но все возможно в стране", - сказал Арахамия журналистам в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что фракция "Слуга народа", как монобольшинство, никогда не работала "в режиме коалиции" и это может быть непривычно, "потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".

"Но что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко или с другой фракцией или группой, то это - открытый диалог", - отметил Арахамия.

Ранее на брифинге в понедельник Тимошенко, отвечая на вопрос о возможном создании коалиции с фракцией "Слуга народа" и депутатской группой "Доверие" сказала: "Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы без исключения, и объединиться для того, чтобы Украину вернуть на путь развития, возражения, становления... Вот вокруг этого нужно объединяться. Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение, ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом принимать участие".

Теги: #батькивщина #коалиция #слуга_народа
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