Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - нардеп Гетманцев

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член фракции Даниил Гетманцев после оглашения результатов на заседании фракции в понедельник.

"198 голосов было за исключение Александра Дубинского из фракции. Сегодня на заседании фракции голосования не было, а было оглашение результатов", - сказал Гетманцев.

Он уточнил, что голосование длилось на протяжении трёх дней.

Как сообщалось, 11 января текущего года Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне утверждают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.

28 января Интернет-сайт видеохостинга YouTube заблокировал аккаунт Дубинского "Dubinsky.pro".