Политика

15:20 01.02.2021

Зеленский: все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать перед законом

2 мин читать
Зеленский: все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать перед законом

Народные депутаты Украины, а также все, кто имел отношение ко вмешательству в выборы в США, должны отвечать по закону, и по данному факту следует открыть уголовное производство, считает президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью программе "Axios", которая выходит на платформе HBO, перевод которого в понедельник размещен на сайте Офиса президента Украины, отвечая на вопрос, стоит ли вопрос преследования украинским правосудием народных депутатов, которые содействовали российскому вмешательству в президентские выборы в США, Зеленский сказал: "Стоит, обязательно. И не только перед этими депутатами, а перед всеми. Я хочу, чтобы было заведено уголовное дело по этому поводу".

Глава украинского государства напомнил о расследовании в связи с записями разговора с на то время вице-президентом США Джо Байденом.

"… Как этот разговор был записан, кем он был записан, кому он был передан или продан – этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул необходимость установления всех, кто был причастен к этому.

"Я очень хочу, чтобы в этом списке, как и в санкционном списке, были все фамилии. Депутатами какой партии они бы ни были… Поэтому следует поднимать вопрос лишения мандатов, выхода из партии, но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал очень высокие должности до моего президентства", - подчеркнул президент Украины.

"Все, кто вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать согласно законодательству", - резюмировал Зеленский.

"Мы можем быть открытыми, давать ту информацию, которая у нас есть", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли украинская сторона помогать в расследовании дел, в которых фигурирует Хантер Байден.

Также глава Украинского государства заявил, что Украина готова помогать США в установлении правды в контексте расследования связей личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с российскими агентами в Украине.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне утверждают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Теги: #дубинский #сша #зеленский #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 01.02.2021
Власти КНР не раскрывают всю информацию по проблеме происхождения COVID-19 - госсекретарь США Блинкен

Власти КНР не раскрывают всю информацию по проблеме происхождения COVID-19 - госсекретарь США Блинкен

13:30 01.02.2021
Солисту группы "Песняры" пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

Солисту группы "Песняры" пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

12:46 01.02.2021
ВМС Украины и США провели тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря

ВМС Украины и США провели тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря

12:17 01.02.2021
Всеукраинский форум "Украина 30" пройдtт в Киеве с 8 по 10 февраля - Зеленский

Всеукраинский форум "Украина 30" пройдtт в Киеве с 8 по 10 февраля - Зеленский

11:44 01.02.2021
Зеленский внес в Раду проект постановления о санкциях против Никарагуа

Зеленский внес в Раду проект постановления о санкциях против Никарагуа

11:38 01.02.2021
Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

Китайский инвестор "Мотор Сич" раскритиковал санкции Украины и заявил об исключении возможности примирения

11:30 01.02.2021
Зеленский: мы не имеем права продавать контрольные пакеты стратегических оборонных предприятий другим странам

Зеленский: мы не имеем права продавать контрольные пакеты стратегических оборонных предприятий другим странам

09:48 01.02.2021
Зеленский: Членство Украины в НАТО – один из важнейших вопросов безопасности в Европе

Зеленский: Членство Украины в НАТО – один из важнейших вопросов безопасности в Европе

09:24 01.02.2021
На восточном побережье США объявлено штормовое предупреждение из-за снежной бури

На восточном побережье США объявлено штормовое предупреждение из-за снежной бури

13:24 31.01.2021
Пресс-секретарь президента РФ назвал позицию США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, одним из концептуальных разногласий между странами

Пресс-секретарь президента РФ назвал позицию США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, одним из концептуальных разногласий между странами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман готов снова стать премьером, но считает необходимым получить мандат доверия на выборах

Посол Франции: Нормандский формат не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует

Зеленский: мы не имеем права продавать контрольные пакеты стратегических оборонных предприятий другим странам

Посол Франции указал на разочарование стран G7 состоянием борьбы с коррупцией в Украине

Франция готова присоединиться к Крымской платформе - посол

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко призывает Раду немедленно снизить цены на газ для населения

Внешнее управление - ярлык, который нам стараются навесить - Гройсман

Рада сегодня исполняет роль пожарной команды – Гройсман

Гройсман призывает мэров отказаться от открытого противодействия решениям Кабмина

"Батькивщина" призывает все фракции Рады подписать постановление об увольнении руководства "Нафтогаза"

"Голос" выдвинул своего кандидата на довыборы в Раду по округу в Донецкой области

Изменения в Конституцию должны устранить дуализм власти в Украине - Гройсман

Украинцы готовы поддержать на выборах в Раду ОПЗЖ, "Слугу народа", "Евросолидарность" и "Батькивщину" - опрос

Гройсман готов снова стать премьером, но считает необходимым получить мандат доверия на выборах

В "Слуге народа" озвучили планы на пятую сессию Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА