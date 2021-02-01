Тимошенко призывает Раду немедленно снизить цены на газ для населения

"Батькивщина" требует безотлагательно внести в повестку дня украинского парламента законопроект №4680 и рассмотреть его в Верховной Раде уже в ближайшие дни в режиме ad hoc, заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

"В этом законе две принципиальные позиции: украинский газ, как и до 2014 года, нужно отдать людям с 30% надбавки, чтобы получить прибыль. И газ из газовых хранилищ с ценой закачки, хранения, транспортировки и НДС тоже нужно отдать людям. Этот законопроект может объединить зал. Покажем, что мы в состоянии хоть что-то делать для людей", - сказала политик во время выступления на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

Тимошенко обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием поставить законопроект на голосование в режиме ad hoс.

"Сейчас я прошу председателя Верховной Рады поставить на голосование вопрос, чтобы в режиме ad hoc рассмотреть закон 4680 и поставить точку в истории с тарифами. Сегодня, когда это нужно людям, важно безотлагательно этот закон принять и продемонстрировать волю парламента к справедливости, к служению людям", - призвала Тимошенко.