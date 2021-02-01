Внешнее управление - ярлык, который нам стараются навесить - Гройсман

Тезис о внешнем управлении в Украине - это ярлык, который украинцам стараются искусственно навесить, убеждён лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

"Когда я слышу о внешнем управление - это ярлык, который хотят "навесить", с точки зрения, опять же, противоборствующих сторон. Это кто нам навязывает какое внешнее управление? Мы суверенное, независимое государство. За нас никто не сделает никакой домашней работы. За нас никто не будет работать. Помочь нам могут", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что когда был в США никогда не чувствовал и не слышал "ни диктата какого-то или попытки какой-то некорректности".

"Нет, я наоборот считаю, что когда тебе предлагают классные профессиональные решения, ты за них должен просто вцепиться, и сам уже действовать так, чтобы эти решения реализовать в интересах своего государства", - подчеркнул политик.

По его словам, западный мир помогает Украине интегрироваться.