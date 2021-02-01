Политика

13:37 01.02.2021

Рада сегодня исполняет роль пожарной команды – Гройсман

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Рада сегодня исполняет роль пожарной команды – Гройсман

Верховная Рада в настоящее время исполняет роль пожарной команды, считает Владимир Гройсман, возглавляющий партию "Украинская стратегия Гройсмана".

"Сейчас парламент спасает правительство. Это примерно так - правительство подносит спичку к костру, бросает спичку, он загорается, вспыхивает, горит-пылает, потом правительство начинает искать огнетушители, но не может ими правильно пользоваться без парламента, бежит в парламент, бросает огнетушитель и говорит: "Тушите". И вот парламент пытается что-то потушить. Это пожарная команда, а то - юные поджигатели", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом политик считает, что в нынешнем созыве Верховной Рады много случайных людей, которые не понимают, что и как надо делать для обеспечения законодательного процесса.

"Я не хочу никого обидеть, но просто хочу сказать, что очень заметна дурость в действиях некоторых депутатов, в том, что они заявляют, что говорят, как делают, чем занимаются. Это катастрофа!", - отметил Гройсман.

При этом он добавил, что в Верховной Раде есть и опытные депутаты, которые действительно пришли работать.

Теги: #гройсман #рада
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