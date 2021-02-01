Гройсман призывает мэров отказаться от открытого противодействия решениям Кабмина

Экс-премьер министр и бывший мэр Винницы, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призывает мэров украинских городов отказаться от открытого противодействия решениям Кабинета министров Украины.

"Это ненормально, когда представители органов местного самоуправления говорят о том, что они какие-то решения выполнять не будут ... Обращаюсь с огромным уважением к дорогим моим коллегам, городским головам: я просто прошу вас не вредить местному самоуправлению, воздержитесь от таких действий", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что подобные заявления впоследствии используют против всего местного самоуправления.

Гройсман также обратил внимание, что ни одно решение о местном самоуправлении не должно приниматься без его представителей.

"Есть такая очень правильная формула: ни слова об Украине без участия Украины. Это же я мог бы сказать сегодня и в отношении местного самоуправления. Ни одного решения, которое касается местного самоуправления, не может быть наработано без местного самоуправления. И тогда 90% любых проблем будут сняты", - сказал глава партии.