Политика

13:15 01.02.2021

"Батькивщина" призывает все фракции Рады подписать постановление об увольнении руководства "Нафтогаза"

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"Батькивщина" призывает все фракции Рады подписать постановление об увольнении руководства "Нафтогаза"

 Депутатская фракция "Батькивщина" призывает все фракции и группы парламента подписать проект постановления о поручении Кабинету министров Украины уволить руководство НАК "Нафтогаз Украины", заявила лидер фракции и одноименной политсилы Юлия Тимошенко.

"Предлагаю всем фракциям подписать постановление и дать правительству прямое указание уволить с должностей все руководство НАК "Нафтогаза", которое уже просто пропиталось коррупцией. И наконец-то на базе того государственного аудита объявить, кто виноват и забрать 225 млрд, которые выведены за пределы Украины. И тот наблюдательный совет притянуть к ответственности, который все это пропустил", - сказала Тимошенко во время согласительного совета лидеров фракций и групп парламента в понедельник.

Теги: #нафтогаз #тимошенко #батькивщина
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