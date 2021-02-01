"Батькивщина" призывает все фракции Рады подписать постановление об увольнении руководства "Нафтогаза"

Депутатская фракция "Батькивщина" призывает все фракции и группы парламента подписать проект постановления о поручении Кабинету министров Украины уволить руководство НАК "Нафтогаз Украины", заявила лидер фракции и одноименной политсилы Юлия Тимошенко.

"Предлагаю всем фракциям подписать постановление и дать правительству прямое указание уволить с должностей все руководство НАК "Нафтогаза", которое уже просто пропиталось коррупцией. И наконец-то на базе того государственного аудита объявить, кто виноват и забрать 225 млрд, которые выведены за пределы Украины. И тот наблюдательный совет притянуть к ответственности, который все это пропустил", - сказала Тимошенко во время согласительного совета лидеров фракций и групп парламента в понедельник.