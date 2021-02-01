Политика

13:14 01.02.2021

"Голос" выдвинул своего кандидата на довыборы в Раду по округу в Донецкой области

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"Голос" выдвинул своего кандидата на довыборы в Раду по округу в Донецкой области

От партии "Голос" в одномандатном округе №50 в Донецкой области на промежуточных выборах в Верховную Раду будет баллотироваться Юлия Гакова, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии.

"Юлия Гакова является руководительницей Донецкой областной территориальной организации партии "Голос". Во время избирательной кампании на местных выборах Юлии с командой удалось организовать работу отделения и показать качественный результат: кандидаты от "Голоса" прошли в Дружковский, Новогродовский и Добропольский городские советы", - отмечается в сообщении.

Юлия Гакова получила образование в Донбасской государственной машиностроительной академии в Краматорске по специальности менеджмент организаций. В 2003-2004гг работала в ОАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения". С августа 2004 года по декабрь 2011 года занимала различные должности в Государственной налоговой инспекции в Краматорске. В 2011-2013 годах работа в Пенсионном фонде, в 2014-2016гг в Донецкой областной государственной администрации.

С апреля 2016г Гакова является руководительницей проектов в ОО "Центр развития будущего", областным координатором по связям с государственными органами власти и СМИ проекта "Открывай Украину", бизнес-тренером в проектах USAID. Параллельно с общественной деятельностью развивает свой бизнес - компанию "3D.FARM".

Промежуточные выборыв округе №50 в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021г.

Теги: #гакова #голос
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