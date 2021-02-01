Политика

12:56 01.02.2021

Изменения в Конституцию должны устранить дуализм власти в Украине - Гройсман

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Изменения в Конституцию должны устранить дуализм власти в Украине - Гройсман

В Украине существует проблема дуализма власти, которую можно решить лишь внесением изменений в Конституцию, считает лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

"У нас много десятилетий существует огромная проблема - дуализм (конфликт) власти. Знаете, это как в одном автомобиле два руля и каждый пытается рулить... Его (конфликта - ИФ) можно избежать только серьезными, системными изменениями в Конституцию Украины", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что у премьер-министра, как и у президента свой круг полномочий и ответственности.

"У каждого - свои полномочия. Президент - это верховный главнокомандующий и дипломат №1 страны и он должен заниматься этими делами. Вся экономика, социальная политика, стратегия развития государства - за это должно отвечать правительство во главе с премьер-министром, и никто сюда не должен вмешиваться", - отметил Гройсман.

По его словам, если не подходят премьер-министр и правительство, их надо заменить, но не управлять ими.

"Четкое логическое разграничение полномочий даст возможность проявить себя любому правительству любого премьера", - выразил убеждение политик.

Теги: #гройсман #конституция
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