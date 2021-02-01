Политика

12:32 01.02.2021

Украинцы готовы поддержать на выборах в Раду ОПЗЖ, "Слугу народа", "Евросолидарность" и "Батькивщину" - опрос

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Украинцы готовы поддержать на выборах в Раду ОПЗЖ, "Слугу народа", "Евросолидарность" и "Батькивщину" - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, то украинцы отдали бы больше всего голосов за "Оппозиционную платформу – За жизнь" - 22,6% среди определившихся, за "Слугу народа" проголосовали бы 20,7%, "Евросолидарность" поддержали бы 15,6%, "Батькивщину" - 11,3%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", обнародованные на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Согласно данным опроса, 4,9% готовы поддержать партию "Сила и честь", 3,8% - "Радикальную партию Олега Ляшко".

Опрос показал, что если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни, то 37,5% украинцев однозначно бы сделали свой выбор, 33,9% - "скорее, да".

Что касается модели представительства политических партий в Верховной Раде, то по результатам опроса ОПЗЖ представлял бы 141 депутат, "Слугу народа" - 132, "Европейскую солидарность" - 100, "Батькивщину" - 77.

Согласно данным опроса, необходимость в досрочном проведении выборов в Раду видят "безусловно да" 22,5% опрошенных, "скорее да" 28,1% респондентов.

Однозначно не видят сейчас необходимости в досрочных 18,8% респондентов, 19,3% - "скорее нет".

Опрос проводился с 15 по 25 января 2021 года. Выборка - 3014 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания респондента. Погрешность - 1,1-1,9%.

Теги: #партии #соцопрос
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