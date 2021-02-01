Политика

12:26 01.02.2021

Гройсман готов снова стать премьером, но считает необходимым получить мандат доверия на выборах

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Гройсман готов снова стать премьером, но считает необходимым получить мандат доверия на выборах

Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман снова готов стать премьер-министром Украины, но считает необходимым получить мандат на выборах.

"Если вы меня спросите, готов ли я к тому, чтобы быть премьер-министром страны, то точно могу сказать: профессионально я совершенно готов к этому", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс Украина".

В то же время политик отметил, что премьерство не является для него целью.

Он подчеркнул, что считает правильным получить мандат на выборах.

"Но лучший путь - получить мандат доверия от украинцев. Когда есть такой мандат, ты можешь его использовать для достижения цели. Путь нашей команды к этой цели - нормальной жизни людей в Украине - как раз через парламентские выборы", - сказал Гройсман.

Теги: #гройсман #политика
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