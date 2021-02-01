В "Слуге народа" озвучили планы на пятую сессию Рады

Парламентское большинство планирует во время пятой сессии завершить земельную реформу, вопросы относительно игорного бизнеса, большой приватизации, децентрализации, реформирования энергорынка, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко

"Это завершение земельной реформы, которого все ждут, но кто-то и боится. Также у нас не завершён вопрос по игорному бизнесу, там нужно всё-таки до ума довести налоговую нагрузку, потому что должна работать система... На повестке дня есть и вопрос большой приватизации, которая была из-за пандемии заблокирована... Нужно заниматься реформой энергорынка, что мы поняли благодаря тарифной истории. Нужно довести децентрализацию до конституционного состояния, то есть принять изменения в Конструкцию, связанные с новым форматом власти с префектурами", - отметил он на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

Также, по словам Корниенко, необходимо "переделывать судебную реформу", а ближе к концу будет возможным говорить о полноценной налоговой реформе.

Кроме того, на повестке дня сессии, реформа соцзащиты, поддержка армии и инфраструктурные проекты.

Пятая сессия Верховной Рады 9-го созыва откроется 2 февраля и продлится до 23 июля.