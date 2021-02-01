Политика

11:32 01.02.2021

Законопроект о местных референдумах будет презентован в ближайшее время – Стефанчук

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Законопроект о местных референдумах будет презентован в ближайшее время – Стефанчук

В ближайшее время будет презентован законопроект о местных референдумах, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"На этой неделе или, если не будет такой возможности, то на следующей, мы соберем очередное заседание рабочей группы народовластия, где будет презентован первый проект закона о местных референдумах", - заявил Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Теги: #референдум #стефанчук
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