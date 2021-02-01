Политика

11:13 01.02.2021

Посол Франции указал на разочарование стран G7 состоянием борьбы с коррупцией в Украине

3 мин читать
Посол Франции указал на разочарование стран G7 состоянием борьбы с коррупцией в Украине

Франция, а также другие страны G7 ("большой семерки") разочарованны состоянием борьбы с коррупцией в Украине, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не разочарование Франции - это разочарование стран G7. Думаю, вы следите за нашими твитами. Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного суда. Также очевидно, что мы считаем постановление от 27 октября (2020 года – ИФ) серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой. Были, например, удалены положения об уголовной ответственности за неправдивое электронное декларирование, и то, что определяет полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции. Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", - сказал де Понсен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил дипломат, причинами неуспешной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, нехватка правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.

"Думаю, на то есть много причин. Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и отстранить тех, кто поставил на карту, сложно. Также, вероятно, не хватает правовых инструментов для продвижения реформ и есть недостаток правовой экспертизы. Например, когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительна", - подчеркнул де Понсен.

На вопрос о том, кто несет ответственность за отсутствие прогресса в реформах, посол сказал, что это некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи.

"Я не хочу ввязываться в поиск виновных. Но я бы сказал, что некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи являются главными препятствиями на пути реформ на данный момент. Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы. Я действительно думаю, что президент Зеленский искренне убежден в необходимости реформ и что он настаивает на этом направлении. Но есть очень большие препятствия", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что для выхода из этого кризиса Украине нужна очень сильная политическая воля, очень сильная поддержка Верховной Рады, поддержка международного сообщества, в частности G7 и ЕС.

"Мы будем поддерживать, например, отборочную комиссию. Мы готовы предоставить международных экспертов для участия в этих комиссиях, для отбора компетентных и этически адекватных судей, прокуроров. Мы готовы предоставить техническую экспертизу, о которой я упоминал ранее, и оказать эту поддержку. Если все это сложить вместе - политическую волю сверху, политическую поддержку Рады - все может измениться в правильном направлении. Нам нужен новый толчок для подкрепления усилий, это ясно", - констатировал де Понсен.

Теги: #посол #франция #понсен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 01.02.2021
Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия - посол Франции

Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия - посол Франции

11:01 01.02.2021
МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

10:23 01.02.2021
Франция готова присоединиться к Крымской платформе - посол

Франция готова присоединиться к Крымской платформе - посол

09:41 01.02.2021
Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине - посол Франции

Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине - посол Франции

08:01 31.01.2021
Макрон предложил Джонсону определиться с союзниками

Макрон предложил Джонсону определиться с союзниками

22:41 29.01.2021
Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС - премьер-министр

Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС - премьер-министр

18:45 27.01.2021
Посол Словакии призывает украинские власти содействовать защите прав словацких инвесторов

Посол Словакии призывает украинские власти содействовать защите прав словацких инвесторов

15:10 25.01.2021
Институт Пастера во Франции прекратил совместную с Merck & Co разработку вакцины от COVID-19

Институт Пастера во Франции прекратил совместную с Merck & Co разработку вакцины от COVID-19

08:49 25.01.2021
Зеленский призвал найти и наказать виновных в избиении 14-летнего украинца в Париже

Зеленский призвал найти и наказать виновных в избиении 14-летнего украинца в Париже

01:41 25.01.2021
Байден и Макрон согласились вместе решать ядерную проблему Ирана

Байден и Макрон согласились вместе решать ядерную проблему Ирана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы не имеем права продавать контрольные пакеты стратегических оборонных предприятий другим странам

Франция готова присоединиться к Крымской платформе - посол

Зеленский: Членство Украины в НАТО – один из важнейших вопросов безопасности в Европе

Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине - посол Франции

Пресс-секретарь президента РФ назвал позицию США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, одним из концептуальных разногласий между странами

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о местных референдумах будет презентован в ближайшее время – Стефанчук

Зеленский: мы не имеем права продавать контрольные пакеты стратегических оборонных предприятий другим странам

Креминь считает, что Ткаченко не способен ничего сделать на должности министра культуры

Зеленский: Членство Украины в НАТО – один из важнейших вопросов безопасности в Европе

Пресс-секретарь президента РФ назвал позицию США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, одним из концептуальных разногласий между странами

Марина Порошенко предложит Киевсовету пилотный проект для детей-сирот, по которому после 18 лет можно будет получать "жилищные сертификаты"

Закон о референдуме позволит людям влиять на власть в любой момент, убежден Зеленский

Администрация Байдена "держит руку на пульсе" происходящего в Украине - Зеркаль

Люблинский треугольник будет приветствовать привлечение США к взаимодействию со странами Центральной Европы – Кулеба

Экс-премьер Гончарук: готовлюсь к новому политическому сезону

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА