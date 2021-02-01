Политика

11:01 01.02.2021

МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

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МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального, санкций ЕС недостаточно, заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

"Нужно идти дальше, опция "Северного потока 2" рассматривается, но это германское решение, потому что он расположен в Германии. И мы всегда говорили, что у нас имеются самые большие сомнения по этому проекту", - сказал госсекретарь в эфире канала France Inter в понедельник.

На уточняющий вопрос, выступает ли он за прекращение проекта, Бон ответил: "Мы действительно уже говорили об этом". Госсекретарь подчеркнул, что "санкции уже принимались, можно было бы принять другие, но надо ясно понимать, что этого недостаточно".

Теги: #северный_поток_2 #франция #германия #мид
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