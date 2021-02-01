Креминь считает, что Ткаченко не способен ничего сделать на должности министра культуры

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что Александр Ткаченко не способен ничего сделать на должности министра культуры и информационной политики.

"В одном из стихов моего отца есть такие слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру – культури нема", - сказал Креминь в эфире "5 канала", комментируя работу министра культуры Ткаченко.

На уточняющий вопрос, является ли Ткаченко случайным человеком на должности, который не способен ничего сделать, омбудсмен ответил: "Я думаю, что не случайный, но неспособный".