Политика

09:48 01.02.2021

Зеленский: Членство Украины в НАТО – один из важнейших вопросов безопасности в Европе

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Зеленский: Членство Украины в НАТО – один из важнейших вопросов безопасности в Европе

Вступление Украины в НАТО является одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, к чему, по его словам, стремится новоизбранный президент США Джо Байден, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент Байден говорил, что он беспокоится и будет продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе. Для нас это важно, потому что безопасность в Европе - это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации", - сказал Зеленский в интервью американскому СМИ "Axios", которое транслировалось на платформах HBO.

Президент отметил, что Украина благодарна США за все, что они уже сделали, однако он задается вопросом, почему ключевой вопрос для улучшения ситуации с безопасностью в регионе - членство в НАТО – не был разрешен.

"… Если мы, украинцы, и Украина хотят быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО ... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - сказал Зеленский, выразив убеждение, что ели бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации.

В этом контексте он отметил, что в случае членства Украины в Североатлантическом альянсе, остальные члены объединения должны бы были выступить на защиту страны.

"И это правильно. Потому что мы сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческие жизни", - отметил президент Украины.

 

Теги: #зеленский #нато
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