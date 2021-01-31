Политика

08:01 31.01.2021

Макрон предложил Джонсону определиться с союзниками

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Макрон предложил Джонсону определиться с союзниками

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что британскому премьеру Борису Джонсону следует в конечном итоге определиться, кого он считает союзником: Евросоюз или США, заявив, что "нельзя быть беременным наполовину".

"Какую политику хочет выбрать Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС (...). Она должна выбрать модель (политики - ИФ)", - сказал французский президент в интервью изданию Тhe Guardian и небольшой группе других СМИ.

По словам Макрона, британское руководство "продало" все эти модели населению страны. Однако, если Лондон решит "в полной мере опираться на трансатлантическую политику", то Евросоюзу "потребуются разъяснения, поскольку возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам".

Французский президент сказал, что он выступает за "общие амбиции и общую судьбу", и выразил надежду, что Джонсон и британский народ тоже следуют по этому пути.

"Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британцев не такая, как у нас", - заявил он.

Макрон в шутливой форме ответил на вопрос, касающийся обвинений в его адрес о том, что он несет ответственность за разногласия между ЕС и Британией.

"Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы просто любят ненавидеть французов и меня, и говорят, что мы несем ответственность", - сказал он.

В серьезной форме он заявил: "Мне очень нравится ваша страна, но, как я уже сказал, я думаю, что Brexit - это ошибка. Я уважаю суверенитет народа, и народ проголосовал за него (...), но, я думаю, что это голосование было основано на большом количестве лжи, и теперь мы видим, что это во многом усложнило ситуацию".

Макрон коснулся разногласий между Британией и ЕС в вопросах поставок вакцин от коронавируса, и заверил, что Европа не будет блокировать или запрещать экспорт препаратов. Однако, по его словам, поставки должны контролироваться.

Он обвинил компанию AstraZeneca в отсутствии прозрачности после того, как она заявила, что не может полностью выполнить контракт о поставках вакцины в ЕС.

Как сообщалось, AstraZeneca сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года.

По данным агентства Dow Jones, Европа уже отстает от Великобритании и США, которые, по данным Оксфордского университета, вакцинировали 11,3% и 7,1% своего населения соответственно. В ЕС вакцинировано всего 2,2% из 450 млн населения.

Евросоюз закупает вакцины для стран-членов централизованно. Он заказал 2,3 млрд доз у шести производителей, поставив целью вакцинировать 70% взрослого населения к лету. "Цель, которая кажется все более недостижимой", - отметило Dow Jones.

Теги: #президент #великобритания #франция #предложение
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