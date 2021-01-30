Марина Порошенко предложит Киевсовету пилотный проект для детей-сирот, чтобы после 18 лет получить "жилищные сертификаты"

Глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат "Европейской солидарности" Марина Порошенко планирует предложить депутатам пилотный проект для детей-сирот, по которому они после достижения совершеннолетия будут получать "жилищные сертификаты", сообщил лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко.

"Они (сертификаты – ИФ) дадут возможность самому выбирать свое жилье, место жительства, самостоятельно улучшать его. Ребенок сможет чувствовать себя действительно независимым, будет сам выбирать свое будущее, иметь стимул зарабатывать деньги и развиваться, становиться полноценным членом общества. А государство ему будет в этом способствовать", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Политик отметил, что такой "жилищный сертификат" будет следовать за ребенком и иметь целевое назначение, чтобы избежать всевозможных рисков и обманов этих детей.

"Считаю, что после того, как пилотный проект "жилищных сертификатов" для детей-сирот будет реализован в столице, его следует распространить на общегосударственном уровне", - подчеркнул Порошенко.