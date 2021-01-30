Политика

18:31 30.01.2021

Марина Порошенко предложит Киевсовету пилотный проект для детей-сирот, чтобы после 18 лет получить "жилищные сертификаты"

1 мин читать
Марина Порошенко предложит Киевсовету пилотный проект для детей-сирот, чтобы после 18 лет получить "жилищные сертификаты"

Глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат "Европейской солидарности" Марина Порошенко планирует предложить депутатам пилотный проект для детей-сирот, по которому они после достижения совершеннолетия будут получать "жилищные сертификаты", сообщил лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко.

"Они (сертификаты – ИФ) дадут возможность самому выбирать свое жилье, место жительства, самостоятельно улучшать его. Ребенок сможет чувствовать себя действительно независимым, будет сам выбирать свое будущее, иметь стимул зарабатывать деньги и развиваться, становиться полноценным членом общества. А государство ему будет в этом способствовать", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Политик отметил, что такой "жилищный сертификат" будет следовать за ребенком и иметь целевое назначение, чтобы избежать всевозможных рисков и обманов этих детей.

"Считаю, что после того, как пилотный проект "жилищных сертификатов" для детей-сирот будет реализован в столице, его следует распространить на общегосударственном уровне", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #жилищные_сертификаты #украина #сироты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 30.01.2021
Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

08:42 30.01.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:21 30.01.2021
В Украине за сутки 4685 новых случаев COVID-19, выздоровели 11317 человек

В Украине за сутки 4685 новых случаев COVID-19, выздоровели 11317 человек

07:48 30.01.2021
Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

07:42 30.01.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

06:48 30.01.2021
Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки

Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки

04:40 30.01.2021
Дело об аферах группы "черных риелторов", незаконно завладевших имуществом  граждан на 2 млн. грн., передано в суд – офис Генпрокурора

Дело об аферах группы "черных риелторов", незаконно завладевших имуществом  граждан на 2 млн. грн., передано в суд – офис Генпрокурора

02:05 30.01.2021
Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины основания антарктической станции "Академик Вернадский"

Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины основания антарктической станции "Академик Вернадский"

00:24 30.01.2021
На следующей неделе правительство расскажет о новых контрактах на поставку вакцин от COVID-19 - Степанов

На следующей неделе правительство расскажет о новых контрактах на поставку вакцин от COVID-19 - Степанов

23:55 29.01.2021
В Харькове оперуполномоченный полиции требовал $4 тысячи за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество – СБУ

В Харькове оперуполномоченный полиции требовал $4 тысячи за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество – СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Администрация Байдена "держит руку на пульсе" происходящего в Украине - Зеркаль

Экс-премьер Гончарук: готовлюсь к новому политическому сезону

Главы МИД Украины, Польши и Литвы готовы к разговору с Лукашенко, но на условиях взаимного уважения – Кулеба

Тезисы, с которыми Боррель едет в РФ, отвечают виденью и интересам Украины - Кулеба

Законопроект о сокращении Рады до 300 человек следует выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов – Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон о референдуме позволит людям влиять на власть в любой момент, убежден Зеленский

Администрация Байдена "держит руку на пульсе" происходящего в Украине - Зеркаль

Люблинский треугольник будет приветствовать привлечение США к взаимодействию со странами Центральной Европы – Кулеба

Экс-премьер Гончарук: готовлюсь к новому политическому сезону

Байден не будет принимать решения о санкциях в отношении РФ до конца изучения ситуации с Навальным и с атакой на Solar Winds - Белый дом

Главы МИД Украины, Польши и Литвы готовы к разговору с Лукашенко, но на условиях взаимного уважения – Кулеба

Порошенко призвал демсилы поддержать кандидатуру Звиробий на выборах нардепа в округе №87 в Ивано-Франковской области

Тезисы, с которыми Боррель едет в РФ, отвечают виденью и интересам Украины - Кулеба

ОАСК открыл производство по делу о прекращении финансирования "Голоса"

"Голос" презентовал национальный план на 2021 год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА