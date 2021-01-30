Закон о референдуме позволит людям влиять на власть в любой момент, убежден Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности и необходимости принятого Верховной Радой закона о референдуме.

"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять определяющее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент", - говорится в Telegram-канале Зеленского.

Президент отметил, что именно у политиков появился страх после принятия закона о референдуме.

"Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались ... без власти и влияния", - убежден Зеленский.

Глава государства также считает, что некоторые политики "живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества".

"А если народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверенными ни в чем. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", - заключил Зеленский.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов.