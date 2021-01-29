Политика

18:40 29.01.2021

Администрация Байдена "держит руку на пульсе" происходящего в Украине - Зеркаль

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Администрация Байдена "держит руку на пульсе" происходящего в Украине - Зеркаль

Администрация новоизбранного президента США Джозефа Байдена знает ситуацию в Украине и отслеживает происходящее в стране, отмечает советница председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль.

"Хорошо почувствовали, что интерес к Украине и событиям у нас очень однозначно вырос. Новая администрация уже держит руку на пульсе и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить "контроль пульса", - написала Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Она также отметила, что тема газопровода "Северный поток-2" в Вашингтоне "как никогда горячая". "Изменения в американском правительстве интерес к этой теме даже повысили. Желания и инструментов для остановки СП2 больше чем достаточно. Имеющийся арсенал включает три вида санкций: к компаниям, которые могут прокладывать трубы, страхуют, и компаниям, которые сертифицируют газопровод. Но это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза", - написала Зеркаль.

Теги: #нафтогаз #сша #северный_поток_2 #зеркаль
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