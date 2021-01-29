Политика

17:47 29.01.2021

Байден не будет принимать решения о санкциях в отношении РФ до конца изучения ситуации с Навальным и с атакой на Solar Winds - Белый дом

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Байден не будет принимать решения о санкциях в отношении РФ до конца изучения ситуации с Навальным и с атакой на Solar Winds - Белый дом

Дальнейшие действия администрации США в отношении России будут зависеть от результатов рассмотрения обстоятельств отравления Алексея Навального и хакерской атаки на компанию Solar Winds, сообщила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сейчас наша команда по национальной безопасности рассматривает ситуацию с Solar Winds, с отравлением Алексея Навального, других действий, вызывающих обеспокоенность. По завершении президент (президент США Джо Байден) оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет, и во время, которое он выберет", - сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее на этой неделе в Белом доме сообщили, что Байден в первом телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил продление СНВ-3, ситуацию вокруг Навального и вмешательство России в президентские выборы в США.

Кроме того, по словам Псаки, Байден поднял вопрос о действиях российских сил безопасности по отношению к протестующим.

Псаки заявила, что "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".

Теги: #сша #санкции #байден
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